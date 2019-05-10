На Кубке России по футболу в Самаре выступит группа «2Маши»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-10T15:07:28+03:00

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22 мая в Самаре впервые пройдет финальный матч Олимп Кубка России по футболу 2018/2019 на стадионе «Самара Арена». РФС и правительство Самарской области готовят масштабную праздничную программу.

- Желание принять титульный поединок изъявили несколько городов, но Исполком РФС выбрал Самару, - подчеркнул президент РФС Александр Дюков. - Убежден, что финал будет организован на самом высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций. Наша задача – подарить максимум положительных эмоций болельщикам за счет создания дополнительных зон развлечения и комфорта болельщиков. Самарцев и гостей города ждет много сюрпризов, программа будет очень насыщенной.

Почетный трофей с 17 мая будут показывать в крупнейших торговых центрах города, а также выставят на набережной, где 19 мая для самарских жителей состоится большой семейно-спортивный праздник. В день финала, 22 мая, за два часа до финала в 17:30 на площади арены пройдут концерт популярной молодёжной группы «2Маши», автограф-сессия и розыгрыши призов.

С полной программой финала Кубка России по футболу в Самаре можно познакомиться ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU