2019-05-10T19:53:59+03:00
Общество

В самарском ТТУ признались, что город ощущает нехватку водителей троллейбусов

Горожан волнует работа общественного транспорта
Кирилл КАРИМОВ
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В ТТУ обещают подумать над решением проблемыВ ТТУ обещают подумать над решением проблемыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трамвайно-троллейбусное управление Самары призналось, что некоторые маршруты общественного транспорта испытывают нехватку водителей. Это стало известно в ходе переписки ТТУ с неравнодушным гражданином в Twitter.

- Снова беспокоит работа троллейбуса 20. Всего 3 машины на весь маршрут - это, по-вашему, достаточно? – вопрошает горожанин Даниил Петров. - В очередной раз предлагаю этот маршрут закрыть и перенести ПС на 12 и 17. Это будет намного эффективнее и для перевозчика, и для пассажиров!

В управлении назвали причину малого количества машин на маршруте №20.

- Есть большая проблема с водительским составом! В этом направлении работаем! В ближайшее время постараемся проблему решить.

Вообще, самарский троллейбус в последнее время пытаются всячески оптимизировать. Например, в марте в троллейбусах № 6, которые курсируют от Губернского рынка до улицы Грозненской, исчезли кондукторы и появились турникеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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