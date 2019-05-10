В самарском ТТУ признались, что город ощущает нехватку водителей троллейбусов
Трамвайно-троллейбусное управление Самары призналось, что некоторые маршруты общественного транспорта испытывают нехватку водителей. Это стало известно в ходе переписки ТТУ с неравнодушным гражданином в Twitter.
- Снова беспокоит работа троллейбуса 20. Всего 3 машины на весь маршрут - это, по-вашему, достаточно? – вопрошает горожанин Даниил Петров. - В очередной раз предлагаю этот маршрут закрыть и перенести ПС на 12 и 17. Это будет намного эффективнее и для перевозчика, и для пассажиров!
В управлении назвали причину малого количества машин на маршруте №20.
- Есть большая проблема с водительским составом! В этом направлении работаем! В ближайшее время постараемся проблему решить.
Вообще, самарский троллейбус в последнее время пытаются всячески оптимизировать. Например, в марте в троллейбусах № 6, которые курсируют от Губернского рынка до улицы Грозненской, исчезли кондукторы и появились турникеты.
ИСТОЧНИК KP.RU