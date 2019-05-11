В Самаре водитель каршерингового авто снес дорожный знак

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-11T11:01:16+03:00

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В ночь с 10 на 11 мая в Самаре произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. В 15-ом микрорайоне клиент сервиса «Делимобиль» въехал в дорожный знак.

- Водитель на каршеринговом авто снес знак на пересечении ул. Георгия Дмитрова и Московского шоссе, - пишут пользователи.

Автомобиль врезался в опору знака и погнул ее. По имеющейся информации, в аварии никто не пострадал. От удара повредилась передняя часть кузова.

Это уже не первая авария с машинами «Делимобиля». Ранее 25-летняя девушка после употребления запрещенных веществ села за руль и разбила арендованное авто. Комментаторы иронизируют:

- Больше половины тех, кто ездит на каршеринге, это дебилы без стажа и опыта управления авто.

ИСТОЧНИК KP.RU