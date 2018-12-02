За рулем была девушка: подробности ДТП с каршеринговой иномаркой на Московском шоссе

СЕГОДНЯ 19:05 2018-12-02T19:05:12+03:00

Девушка не только снесла ограждения, но и серьезно повредила арендованное авто

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Стали известны подробности аварии с участием арендованного автомобиля Hyundai Solaris, которая произошла в Самаре в ночь на воскресенье, 2 декабря. Напомним, водитель каршеринговой иномарки, двигаясь по Московскому шоссе со стороны улицы Ново-Вокзальной в направлении улицы Жигулевской, не справился с управлением и снес несколько пролетов пешеходного ограждения.

Как выяснилось, за рулем машины находилась 25-летняя девушка. По словам активистов "Ночного патруля", которые одни из первых приехали на место ДТП, состояние девушки было не совсем адекватное, хотя запаха алкоголя от нее не исходило. Автомобилистку отправили на медицинское освидетельствование в наркодиспансер.

- При анализе в биоматериале девушки было обнаружено вещество, при употреблении которого запрещено управлять автомобилем. Биоматериал направили в лабораторию, после получения результатов будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали активисты "Ночного патруля".

Если результаты эскпертизы будут положительными, то девушку ждет лишение водительских прав до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, ей придется выплатить штраф компании "Делимобиль" в 50 тысяч рублей и возместить материальный вред за поврежденный автомобиль.

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