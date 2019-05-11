В Самарской области автомобилистка сбила лося
9 мая в Самарской области лось протаранил лобовое стекло «Лады». Об этом водитель «легковушки» сообщила в соцсетях. Авария произошла на трассе М-5 между Переволоками и Междуреченском.
- С праздником великой победы! Друзья! Призываю быть осторожнее на дорогах, оформлять каско и не ловить лосей на капот, – написала жительница Тольятти, которая была за рулем.
Лось внезапно выбежал на дорогу – прямо под колеса автомобиля. В итоге у «Лады» разбито лобовое стекло, и помят капот. По словам женщины, лось остался жив.
Совсем недавно лось стал участником другого происшествия. На территории нацпарка "Самарская Лука" лось умер от инфаркта.
ИСТОЧНИК KP.RU