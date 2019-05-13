2019-05-13T08:09:32+03:00
Общество

Жара 12 мая побила рекорды в 11 населенных пунктах Самарской области

Температура воздуха в этот день достигла почти 35°С
Анастасия ФИЛАТОВА
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В нескольких населенных пунктах жара побила рекорды 50-летней давностиВ нескольких населенных пунктах жара побила рекорды 50-летней давностиФото: Андрей МИРЕЙКО
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Аномальная жара, которая установилась в Самарской области на минувшей неделе, продолжает бить все рекорды. Так, в воскресенье, 12 мая, был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в 11 населенных пунктах региона. В некоторых случаях были превышены значения 50-летней давности.

- В Сызрани, Челно-Вершинах, Клявлино, Серноводске и Кинель-Черкассах температура воздуха побила рекорды 1984 года. 12 мая она составила там от 32,1°С до 34,6°С. Отклонение от предыдущего показателя — от 1,8°С до 3,7°С, - сообщили в Приволжском УГМС.

Жара установила новый рекорд и в Самаре. В воскресенье синоптики зафиксировали в областной столице 32,4°С, что на 3,2°С больше, чем в 1974 году. В Тольятти температура воздуха перекрыла показания 1968, 1984 годов. Вчера она составила 32,5°С. Отклонение от предыдущего значения — 3,2°С. В Безенчуке, АГЛОСе и Авангарде был побит рекорд 1968 года. 12 мая столбики термометров там показали 33,7°С, 32,6°С и 33,7°С соответственно. А вот в Большой Глушице жаркая погода побила относительно новый рекорд — 2014 года. Вчера воздуха там прогрелся до 34,2°С, что на 2,7°С превысило предыдущие показания.

Отметим, что жара в Самарской области продержится как минимум до среды, 15 мая. На этой неделе она будет сопровождаться небольшими дождями и грозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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