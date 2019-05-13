2019-05-13T08:57:57+03:00
Общество

На грузовой переправе Самара — Рождествено добавили рейсы

Теперь паромы будут ходить чаще
Анастасия ФИЛАТОВА
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Изменения в графике движения судов начнут действовать с 13 маяИзменения в графике движения судов начнут действовать с 13 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Суда на грузовой переправе Октябрьский спуск — Рождествено теперь будут ходить чаще. С понедельника, 13 мая, паромы будут совершать по 4 рейса в день, а по пятницам и воскресеньям — по 5 рейсов в день.

Так, с понедельника по четверг и в субботу суда будут отправляться из Самары в 8:00, 11:00, 14:00 и в 18:00. Из Рождествено рейсы запланированы на 6:00, 9:30, 12:30 и 16:30. В пятницу и воскресенье паром будет отплывать от Октябрьского спуска еще и в 20:00, а из Рождествено — в 19:00.

Напомним, что с 8 мая были изменены тарифы на грузовую переправу между Самарой и Рождествено. На некоторые виды транспорта цены были снижены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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