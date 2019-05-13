2019-05-13T10:12:00+03:00
Общество

Человек с большим сердцем: в Самаре скончался руководитель центра адаптации для сирот Станислав Дубинин

Он совсем немного не дожил до своего 63 дня рождения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Станислав Дубинин много лет помогал детям, которые остались без родителейСтанислав Дубинин много лет помогал детям, которые остались без родителейФото: vk.com
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В Самаре скончался руководитель адаптационного центра для сирот региональной общественной организации волонтеров Самарской области «Домик детства» Станислав Дубинин. У него случился инсульт. 27 июня Станиславу Дубинину исполнилось бы 63 года.

- Я не могу найти слов пока, чтобы описать, что потерял мир с уходом этого светлейшего человека. Отца, Воспитателя, Учителя... Все, за что он брался, он делал на совесть и отдавая себя без остатка. Отдал. Полностью, - написал в Фейсбуке директор «Домика детства» Антон Рубин.

Никто из знакомых и близких Станислава Дубинина не может поверить в то, что этого доброго и светлого человека больше нет. Они вспоминают о нем только хорошее, говоря о том, что у него было большое сердце и душа:

- Очень, очень больно. Не только «Домик», город потерял светлого, доброго Человека, редкого по роду занятий, заполняющих жизнь.

- Слезы рекой... не остановить. Как, почему, зачем?! И как без него? Родным, близким, всем, кому он отдал себя без остатка... такая дыра в душе...

- Не верю! Мне казалось, что Стас всегда будет улыбаться, шутить, всегда будет! Невыносимо жаль. Скорблю со всеми.... мир точно опустел без него.

Отметим, что Станислав Дубинин 16 лет проработал в детском доме, а потом начал курировать проект общественной организации волонтеров «Домик детства» - «Теремок», который является своеобразным центром взросления для сирот. Воспитанники, для которых он был и мамой, и папой, и братом, всегда назвали его просто Стас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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