Встретятся со «Спартаком»: регбийные «Крылья Советов» проведут свой первый матч

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-13T10:35:44+03:00

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Регбийный клуб «Крылья Советов» в субботу, 18 мая, проведет свою первую игру. На стадионе «Локомотив» в Самаре (улица Агибалова, 7) волжане примут московский «Спартак». Встреча начнется в 15:00 по местному времени.

- Друзья, уже в эту субботу, 18 мая, мы открываем сезон регби-15 товарищеской игрой против московского «Спартака». Это будет первая игра дубля нашей команды «Крылья Советов», - рассказали в регбийном клубе «Самара».

Напомним, «Крылья Советов» - дубль «Самары», который будет выступать в чемпионате России среди любительских команд. Команда появилась в октябре прошлого года при поддержке футбольных «Крыльев Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU