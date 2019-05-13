2019-05-13T10:57:57+03:00
Общество

В Самаре повышенную надежность электроснабжения на Параде Победы 2019 обеспечили энергетики ССК

Ответственное мероприятие прошло в штатном режиме, аварийных отключений электричества не было
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Сотрудники ССК контролировали работу электрооборудования на ПарадеСотрудники ССК контролировали работу электрооборудования на Параде
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В результате столь ответственное и масштабное мероприятия прошло в штатном режиме, аварийных отключений электроэнергии не зафиксировано.

Специалисты ССК несли дежурство в непосредственной близости от энергообъектов, подающих энергию медиа-оборудованию, с помощью которого велась прямая трансляция и звуковое сопровождение парада. Всего было подключено оборудование общей мощностью около 500 кВт. Такая нагрузка значительно превышает штатную, поэтому предварительно надежность схемы энергоснабжения была усилена, а дополнительные кабели проложены вне пути следования техники и парадных расчетов.

Напомним, что в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России для обеспечения надежного и безопасного энергоснабжения фан-зоны на пл. Куйбышева, на которой проходил Фестиваль болельщиков, Самарская сетевая компания установила в скверах две новые комплектные трансформаторные подстанции по 630 кВА каждая, 6 ГРЩ и 10 РЩ. Также были модернизированы распределительные сети на самой большой площади Европы: энергетики ССК проложили 920 метров высоковольтных кабельных линий 6 кВ и более 2,5 тысяч метров кабельных линий напряжением 0,4 кВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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