Рейс SSJ-100 из Самары в Москву отменили из-за технической неисправности самолета
Стали известны причины отмены рейса самолета Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь из Самары в Москву в понедельник, 13 мая, в 5:25 по местному времени.
- Сначала время вылета самолета было перенесено на 6:40 самарского времени, но потом рейс было решено отменить. Причина — техническая неисправность воздушного судна, - сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.
Напомним, Sukhoi Superjet 100 вылетел из аэропорта Шереметьево в Самару в 1:59, но над Рязанской областью он развернулся обратно. Как ранее писал сайт kp.ru, это могло произойти из-за срабатывания датчика неисправности системы наддува в кабине пилотов.
По данным транспортной прокуратуры, на данный рейс были зарегистрированы 82 пассажира, 46 из них отказались от полета, остальных отправили в пункт следования другими самолетами. Жалоб от пассажиров не поступало. Сейчас правоохранители проводят по факту произошедшего проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU