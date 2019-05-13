Рейс SSJ-100 из Самары в Москву отменили из-за технической неисправности самолета

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-13T11:44:13+03:00

Воздушное судно так и не прилетело в самарский аэропорт, вернувшись в Шереметьево

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Стали известны причины отмены рейса самолета Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь из Самары в Москву в понедельник, 13 мая, в 5:25 по местному времени.

- Сначала время вылета самолета было перенесено на 6:40 самарского времени, но потом рейс было решено отменить. Причина — техническая неисправность воздушного судна, - сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.

Напомним, Sukhoi Superjet 100 вылетел из аэропорта Шереметьево в Самару в 1:59, но над Рязанской областью он развернулся обратно. Как ранее писал сайт kp.ru, это могло произойти из-за срабатывания датчика неисправности системы наддува в кабине пилотов.

По данным транспортной прокуратуры, на данный рейс были зарегистрированы 82 пассажира, 46 из них отказались от полета, остальных отправили в пункт следования другими самолетами. Жалоб от пассажиров не поступало. Сейчас правоохранители проводят по факту произошедшего проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU