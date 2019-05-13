Активисты пожаловались на запрет гей-парада в Сызрани в Европейский суд по правам человека
Активисты обжаловали в Европейском суде по правам человека запрет шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов, которые планировалось провести в Сызрани в августе прошлого года. Об этом сообщил активист Николай Алексеев на своей странице в соцсети.
- Верховный Суд РФ отклонил нашу кассационную жалобу по делу 10 апреля этого года. Сызрань стала 230-м городом, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых были оспорены в Страсбургском суде, - рассказал Николай Алексеев.
Как отмечает активист, в конце ноября 2018 года Европейский суд по правам человека признал запреты гей-парадов и других акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции. Постановление вступило в силу 6 мая.
Напомним, что летом прошлого года активист Николай Алексеев подавал уведомления о проведении гей-парадов в администрации нескольких городов Самарской области: Сызрани, Октябрьска, Жигулевска, Тольятти, Отрадного, Нефтегорска, Кинеля, Чапаевска и Новокуйбышевска. Все они отказали в проведении подобного рода мероприятий. А вот в Жигулевске суд признал незаконным запрет мэрии на проведение гей-парада.
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