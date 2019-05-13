2019-05-13T16:04:52+03:00
Общество

В Новой Самаре ко Дню Победы высадили саженцы яблони, черемухи и ивы

В компании рассказали, что высадка деревьев помогает облагородить территорию района
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На территории района посадили саженцы цветущего миндаля, декоративных яблонь, черемухи краснолистной и ивыНа территории района посадили саженцы цветущего миндаля, декоративных яблонь, черемухи краснолистной и ивы
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В "Новой Самаре" в канун Великой Победы 8 мая 2019 начали высадку на территории жилого микрорайона саженцы цветущего миндаля, декоративных яблонь, черемухи краснолистной и ивы.

- Высадкой деревьев мы облагораживаем придомовую территорию и создаем комфорт для жителей домов, - отметили в УК "Финстрой недвижимость". – Ведь комфортная среда это не только детские площадки, но и озеленение – саженцы деревьев, кусты и цветы. Кустарники уже заказаны и на этой неделе их привезут и высадят. Мы как управляющая компания не остаемся в стороне и на добровольных началах участвуем в постоянном благоустройстве придомовых территорий. Мы получили счет на закупку саженцев спиреи высокой и спиреи японской, горной сосны, можжевельника казацкого стелющийся и елей колючих (голубых) высотой до 1,5 метров. Заказаны также 25-ть декоративных кустарников.

Любое растение – это связующее звено между землей и людьми, поэтому нельзя обращаться к нему в состоянии раздражения, испытывая злость, поскольку из этого ничего хорошего не выйдет. Главное в этом деле, как считают в «Финстрой-недвижимости», это осознанность и созидательные мысли, тогда и деревья с кустарниками вырастят сильным, крепким, принесет максимум пользы природе и долго будут радовать взоры жителей и гостей «Новой Самары».

ИСТОЧНИК KP.RU

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