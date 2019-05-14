2019-05-14T08:48:17+03:00
Происшествия

Четверо подозреваемых в деле о загрязнении нефтепровода "Дружба" в Самарской области обжаловали свой арест

Еще двое членов банды сейчас находятся в розыске
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фигуранты дела о "грязной" нефти обжаловали арест в Самарском районном судеФигуранты дела о "грязной" нефти обжаловали арест в Самарском районном судеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Четверо фигурантов дела о "грязной" нефти в Самарской области, которых ранее заключили под стражу, обжаловали свой арест. Об этом сообщили в Самарском районном суде.

- Гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, а также замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин подали жалобу с просьбой изменить им меру пресечения, - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, что этих четверых, а также еще двоих человек - основателя ГК "Петронефть" Романа Трушева и бывшего гендиректора "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко - подозревают в том, что они организовали преступную группу и похитили нефть на 1 млн рублей. Кражу они скрыли с помощью добавления в нефть хлорсодержащие соединения. Все это привело к загрязнению нефти в трубопроводе "Дружба" и к тому, что 8 резервуаров парка "Лопатино" были приведены в негодность

Светлану Балабай, Рустама Хуснутдинова, Владимира Жоголева и Сергея Баландина задержали, а затем заключили под стражу. Что касается Романа Трушева и Романа Ружечко, то правоохранители объявили их в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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