В Самаре из-за финала Кубка России перенесли последний звонок в школах
На следующей неделе в школах Самары для тысяч выпускников прозвенит последний звонок. В этом году это мероприятие назначили на 22 мая, однако потом его решили перенести. Как выяснилось, все дело в том, что в этот день в Самаре пройдет финал Кубка России по футболу.
- Из-за проведения в Самаре 22 мая большого футбольного мероприятия принято решение о переносе последнего звонка на пятницу, 24 мая. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в департаменте образования Самары.
Напомним, что финал Кубка России пройдет на стадионе "Самара Арена". Футбольных фанатов ждет не только матч, но и насыщенная развлекательная программа. Также за несколько дней до игры жители и гости города смогут увидеть трофей турнира на площади Куйбышева.
ИСТОЧНИК KP.RU