2019-05-14T09:15:03+03:00
Общество

В Самаре из-за финала Кубка России перенесли последний звонок в школах

Выпускникам и их родителям придется немного скорректировать свои планы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Выпускники отметят последний звонок 24 маяВыпускники отметят последний звонок 24 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На следующей неделе в школах Самары для тысяч выпускников прозвенит последний звонок. В этом году это мероприятие назначили на 22 мая, однако потом его решили перенести. Как выяснилось, все дело в том, что в этот день в Самаре пройдет финал Кубка России по футболу.

- Из-за проведения в Самаре 22 мая большого футбольного мероприятия принято решение о переносе последнего звонка на пятницу, 24 мая. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в департаменте образования Самары.

Напомним, что финал Кубка России пройдет на стадионе "Самара Арена". Футбольных фанатов ждет не только матч, но и насыщенная развлекательная программа. Также за несколько дней до игры жители и гости города смогут увидеть трофей турнира на площади Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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