2019-05-14T10:18:41+03:00
Общество

Самарскую школу № 46, где обрушился потолок, откроют к 1 сентября

Капитальный ремонт здания подходит к концу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Обвалившийся потолок в школе, наконец, починилиОбвалившийся потолок в школе, наконец, починилиФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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В Самаре завершается капитальный ремонт школы № 46, в которой в 2017 году обрушился потолок. Работы должны закончить до начала нового учебного года — до 1 сентября 2019 года. Об этом стало известно в понедельник, 13 мая, в ходе совещания с участием главы Самары Елены Лапушкиной.

- Внутренние работы в школе почти завершены, специалисты приступили к ремонту фасада. Планируется, что уже в середине июня в школу начнут завозить мебель и монтировать оборудование, - рассказал глава департамента градостроительства Сергей Шанов.

Напомним, что потолок обвалился 5 сентября в одном из кабинетов начальных классов на 1 этаже. На тот момент там никого не было, никто не пострадал. Была собрана специальная комиссия для обследования школы. Проверка показала, что здание находится в аварийном состоянии, поэтому его закрыли на капитальный ремонт, а детей распределили по другим учебным заведениям. В этом году ученики должны вернуться в свою родную школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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