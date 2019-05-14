В Тольятти на Московском проспекте забил фонтан кипятка

14 Май 16:30 2019-05-14T16:31:44+03:00

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Днем во вторник, 14 мая, в 6 квартале Тольятти произошла коммунальная авария. Там в районе дома № 45 на Московском проспекте прорвало трубу, и из-под земли забил фонтан с горячей водой. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Вот так у нас в городе проводят гидравлические испытания. Не выдержала труба. А ведь в прошлом году нам уже проводили ремонт, и мы три месяца без горячей воды сидели. Сколько сейчас займет ремонт - неизвестно, - рассказали местные жители.

Напомним, что с 13 мая в Автограде стартовали проверки теплосетей от Тольяттинской ТЭЦ. Они должны продлиться до 17 мая. На это время жители города остались без горячей воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/708663" frameborder="0"></iframe> В Тольятти в 6 квартале забил фонтан с горячей водой.

ИСТОЧНИК KP.RU