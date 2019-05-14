Водитель «Опеля» вылетел на «встречку»: подробности смертельного ДТП с пожаром под Самарой

14 Май 16:46 2019-05-14T16:47:35+03:00

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Появились подробности страшной аварии, которая произошла днем во вторник, 14 мая, на трассе Оренбург - Самара в районе села Домашка. Напомним, там около 15:20 столкнулись «Опель Астра», «Рено Дастер» и «Газель».

- По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировал водитель «Опеля». Он выехал на встречную полосу и врезался в «Рено», после чего продолжил движение и протаранил «Газель». От удара «Рено» и «Газель» вылетели в кювет, а затем грузовик загорелся, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в ДТП действительно погибли два человека: водители «Газели» и «Опеля». Также помощь медиков понадобилась водителю «Рено». В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU