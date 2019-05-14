2019-05-14T17:17:49+03:00
Происшествия

В ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали посетителей и персонал

В здании сработала пожарная тревога
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: vk.com/sysoev_dmitryФото: vk.com/sysoev_dmitry
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В торговом центре «Мега» в Самаре вечером во вторник, 14 мая, произошла эвакуация. На улицу вывели посетителей и персонал. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» сообщили очевидцы.

- Прямо сейчас проходит эвакуация, - рассказывает очевидец. – Выводят всех. Пока не ясно, учебная тревога или что-то случилось.

Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, в торговом центре сработала пожарная сигнализация. На место выезжали силы и средства по повышенному рангу. В целях безопасности из ТЦ были эвакуированы 400 человек. Проверка показала, что это была ложная тревога.

Напомним, совсем недавно в «Меге» была еще одна эвакуация – 6 мая. Тогда сработала пожарная сигнализация в гипермаркете «Ашан». На место прибыли несколько пожарных машин. По данным ГУ МЧС по региону, в ТЦ произошло короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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