В Самаре прекратили уголовное дело против профессора Трещевой

14 Май 21:31 2019-05-14T21:31:06+03:00

Следователи не нашли состава преступления в действиях заведующей кафедры, которую обвиняли в "прогулах"

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В Самаре следователи прекратили уголовное дело в отношении профессора Евгении Трещевой, которую обвиняли в прогуле. Заведующую кафедрой юридического факультета подозревали в том, что она, отправившись на лечение заграницу, просто прогуляла рабочие дни, не взяв отпуск. При этом получила зарплату.

- Мы получили постановление от СКР по Самарской области о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, - подтвердил корреспонденту КП-Самара адвокат Андрей Карномазов, который и защищал Евгению Трещеву.

Напомним, что преподавательнице вменяли причинение ущерба государству на сумму 30 тыс рублей. При этом профессор утверждала, что в это время дистанционно вела научную работу и не пропускала никаких занятий или заседаний кафедры.

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ИСТОЧНИК KP.RU