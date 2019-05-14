2019-05-14T21:58:06+03:00
Общество

Жители Самары поделились видео пожара в здании бывшей военной части на улице Гая, в которое ударила молния

По данным МЧС в дежурную смену вызова по этому адресу не поступало
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре из-за удара молнии загорелось заброшенное зданиеВ Самаре из-за удара молнии загорелось заброшенное здание
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Жители Самары поделились в соцсетях видео пожара в здании бывшей военной части на ул. Гая. По их словам, огонь возник после удара сюда молнии. Также есть предположения, что кто-то просто укрылся в заброшенном здании, чтобы погреться в дождь.

- Очередной раз подожгли, все никак не снесут, - пишут комментаторы. Очевидцы сообщают, что огонь возник достаточно неожиданно, над кварталом стоит дым. Пожары в здании на Гая и в самом деле нередки. Сильный огонь бушевал здесь в ноябре 2018 года.

Пока судьба территории неясна. Сообщалось, что минобороны планирует передать территорию городу для строительства здесь школы.

Горит дом на ул. Гая .

ИСТОЧНИК KP.RU

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