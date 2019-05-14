2019-05-14T22:42:23+03:00
Общество

В Самаре заменят участок теплотрассы на Ташкентской, где зимой произошла крупная авария

Дмитрий Азаров рассказал, что корректировка инвестиционных программ будет сделана до конца мая
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области до конца мая проведут корректировку инвестиционных программ энергоснабжающих компаний. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил на совещании по итогам отопительного сезона в РФ. Он отметил, что коммуникации в Самаре сильно изношены - на уровне 63% по теплосетям.

- О корректировке есть предварительная договоренность с энергоснабжающими компаниями. Будет заменен участок теплотрассы, на котором произошла самая крупная авария. В том году его латали частями, в этом компания переложит его полностью по нашему требованию, - отметил Дмитрий Азаров.

Также губернатор напомнил о своем предложении: для того, чтобы проблема ветхих и аварийных сетей решалась комплексно, Дмитрий Азаров предложил разработать нормативно-правовой акт, который обеспечит возможность софинансировать из федерального бюджета мероприятия по замене таких сетей в субъектах РФ и переводу домов на закрытую схему отопления.

- Одна из проблем заключается в том, что ФАС не учитывает в тарифе амортизационные начисления на сети, находящиеся в муниципальной собственности. Эту проблему пока не можем решить. А это — потенциально серьезные потери по инвестиционным средствам, - отметил губернатор.

Вице-премьер правительства Виталий Мутко отметил, что по предложениям проведут работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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