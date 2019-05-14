2019-05-14T22:39:25+03:00
Общество

В новом питомнике Самарского зоопарка строят пруд для редких водоплавающих птиц

Его начали возводить в питомнике в поселке Формальном
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Под Самарой строят пруд для редких водоплавающих птицПод Самарой строят пруд для редких водоплавающих птиц
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В питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный строят пруд для разведения редких видов водоплавающих птиц. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка во вторник, 14 мая.

- Водоем будет размерами 30 на 15 метров, в нем также будут просто содержать редких птиц, например, тех, которым нужна помощь людей или которые находятся на лечении, - рассказали в зоопарке.

Уникальный питомник самарского зоопарка открылся еще в октябре 2018 года. Здесь разводят глухарей - вольерный комплекс по разведению тетеревиных птиц первый в европейской части России и второй во всей стране. Их практически невозможно разводить в неволе, так как они очень застенчивые. Здесь же созданы условия, приближенные в природным.

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Сейчас здесь живет четыре самца и восемь самочек, но работники самарского зоопарка уверены: скоро птицы начнут брачные игры и у них появится потомство(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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