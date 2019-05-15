2019-05-15T10:12:02+03:00
Общество

«АКОМ» успешно прошел ресертификацию на соответствие требованиям международного стандарта

Компания «АКОМ»успешно прошла очередной наблюдательный аудит на соответствие системы экологического менеджмента (СЭМ) требованиям международного стандарта ISO 14001:2015
Поделиться:
Изменить размер текста:

Данный стандарт разработан с целью минимизировать воздействие деятельности предприятий на окружающую среду. Аудиторы ООО «URS-РУСЬ» подтвердили высокий уровень организации и управления природоохранной деятельностью предприятия, а также стремление к непрерывному улучшению.

Соответствие мировым стандартам выражается не только в высоком качестве выпускаемой продукции «АКОМ», но и в высокой производственной культуре. Одним из важных аспектов деятельности компании являются инвестиции в сохранение окружающей среды.«АКОМ» уделяет особое внимание экологической обстановке на заводе и за его пределами, регулярно оптимизирует производственные процессы и повышает эффективность мер экологической безопасности. На заводе установлено самое современное в отрасли очистное оборудование, эффективность его работы на регулярной основе подтверждают специальные лабораторные исследования. За всю историю работы у сотрудников предприятия не выявлено ни одного случая профзаболеваний. Осуществляется надзор за исправным состоянием локальных очистных сооружений, работающих по замкнутому циклу и исключающих сброс сточных вод. Эти сооружения позволяют вторично использовать на производстве все технические стоки. Система оборотной водоподготовки постоянно модернизируется. «АКОМ» имеет собственную современную лабораторию, которая позволяет постоянно контролировать состояние воздушной среды. На территории установлены современные системы очистки воздуха от промышленных выбросов, способные отфильтровать до 99% примесей, а также эффективные фильтры мокрой очистки воздуха.

Также большое внимание компания уделяет повышению экологической культуры персонала. Коллектив предприятия на постоянной основе участвует в мероприятиях по благоустройству и озеленению города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы