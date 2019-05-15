«АКОМ» успешно прошел ресертификацию на соответствие требованиям международного стандарта

15 Май 10:12 2019-05-15T10:12:02+03:00

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Данный стандарт разработан с целью минимизировать воздействие деятельности предприятий на окружающую среду. Аудиторы ООО «URS-РУСЬ» подтвердили высокий уровень организации и управления природоохранной деятельностью предприятия, а также стремление к непрерывному улучшению.

Соответствие мировым стандартам выражается не только в высоком качестве выпускаемой продукции «АКОМ», но и в высокой производственной культуре. Одним из важных аспектов деятельности компании являются инвестиции в сохранение окружающей среды.«АКОМ» уделяет особое внимание экологической обстановке на заводе и за его пределами, регулярно оптимизирует производственные процессы и повышает эффективность мер экологической безопасности. На заводе установлено самое современное в отрасли очистное оборудование, эффективность его работы на регулярной основе подтверждают специальные лабораторные исследования. За всю историю работы у сотрудников предприятия не выявлено ни одного случая профзаболеваний. Осуществляется надзор за исправным состоянием локальных очистных сооружений, работающих по замкнутому циклу и исключающих сброс сточных вод. Эти сооружения позволяют вторично использовать на производстве все технические стоки. Система оборотной водоподготовки постоянно модернизируется. «АКОМ» имеет собственную современную лабораторию, которая позволяет постоянно контролировать состояние воздушной среды. На территории установлены современные системы очистки воздуха от промышленных выбросов, способные отфильтровать до 99% примесей, а также эффективные фильтры мокрой очистки воздуха.

Также большое внимание компания уделяет повышению экологической культуры персонала. Коллектив предприятия на постоянной основе участвует в мероприятиях по благоустройству и озеленению города.

ИСТОЧНИК KP.RU