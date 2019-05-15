2019-05-15T10:40:40+03:00
Общество

Премьера все ближе: первый самарский сериал "Все по-честному" покажут уже 20 мая

Подростковый сериал снимает ГТРК-Самара совместно с Корпорацией "Кошелев"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре снимают подростковый сериалВ Самаре снимают подростковый сериал
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Остается всего несколько дней до премьеры самарского подросткового сериала "Все по-честному". Первая серия будет доступна на телеэкранах уже 20 мая. Создатели сериала ГТРК Самара и Корпорация Кошелев представили уже третий тизер будущего сериала, в котором покажут жизнь обычных школьников.

- Это сериал, в котором каждый сможет найти для себя героя по душе. Мы делимся со своими зрителями всей нашей кухней. В соцсетях проекта вы можете увидеть бэкстейджи, процесс монтажа и репетиций, познакомиться со съемочной группой и узнать о тонкостях написания сценария, - рассказывают создатели фильма.

Интереснее всего тот факт, что в сериале можно будет увидеть и своих знакомых, друзей... а может быть, в кадр попали и вы? Кстати, снимали сериал в обычной школе Кошелев-проекта.

Смотрите самарский сериал «Всё по-честному» с 20 мая, на канале Россия 24 ,ровно в 21.00!

Самарский сериал "Все по-честному".

ИСТОЧНИК KP.RU

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