2019-05-15T10:45:04+03:00
Общество

В самарском торговом центре выставят Кубок России по футболу

Любой желающий сможет сделать памятное фото с трофеем
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Российский футбольный союзФото: Российский футбольный союз
Изменить размер текста:

В следующую среду, 22 мая, на стадионе «Самара Арена» пройдет финал Кубка России по футболу. До этого события жителям и гостям Самары преставится шанс увидеть вблизи главный трофей турнира. В эту пятницу, 17 мая, Кубок России выставят в торговом центре «Космопорт».

- Любой желающий в течение всего дня сможет сделать памятное фото с Кубком страны, а также получить билеты на финальный матч при первой покупке в любой секции торгового центра. Кубок будет выставлен в центральном атриуме, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

В 18:00 начнется торжественная часть мероприятия, где будут разыграны призы, мячи с автографами футболистов и билеты на финал Кубка России. Также перед посетителями ТЦ выступят группы поддержки «Крыльев Советов» и футбольных фристайлеров из команды FreeMagic. Кроме того, гостей мероприятия ждут турниры по настольному и киберфутболу. Завершит программу автограф и фото-сессия с одним из игроков «Крыльев».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Концерт "Градусов" и старт матчу с МКС: в Самаре готовятся удивить зрителей финала Кубка России - 2019 18

Сам кубок уже 19 мая выставят на набережной в Самаре (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы