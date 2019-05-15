В самарском торговом центре выставят Кубок России по футболу

15 Май 10:45 2019-05-15T10:45:04+03:00

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В следующую среду, 22 мая, на стадионе «Самара Арена» пройдет финал Кубка России по футболу. До этого события жителям и гостям Самары преставится шанс увидеть вблизи главный трофей турнира. В эту пятницу, 17 мая, Кубок России выставят в торговом центре «Космопорт».

- Любой желающий в течение всего дня сможет сделать памятное фото с Кубком страны, а также получить билеты на финальный матч при первой покупке в любой секции торгового центра. Кубок будет выставлен в центральном атриуме, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

В 18:00 начнется торжественная часть мероприятия, где будут разыграны призы, мячи с автографами футболистов и билеты на финал Кубка России. Также перед посетителями ТЦ выступят группы поддержки «Крыльев Советов» и футбольных фристайлеров из команды FreeMagic. Кроме того, гостей мероприятия ждут турниры по настольному и киберфутболу. Завершит программу автограф и фото-сессия с одним из игроков «Крыльев».

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ИСТОЧНИК KP.RU