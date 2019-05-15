2019-05-15T15:53:57+03:00
Происшествия

В Самаре замдиректора частного детсада отправили в колонию за махинации с субсидиями

Женщине придется провести за решеткой 3,5 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сотрудница детсада оформила поддельные документы для получения субсидий из городского бюджетаСотрудница детсада оформила поддельные документы для получения субсидий из городского бюджетаФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

В Самаре вынесли приговор заместителю директора частного детского сада, которая обвинялась в мошенничестве при получении субсидий из бюджета. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

Было установлено, что 40-летняя сотрудница детсада «Жемчужина», которая фактически исполняла обязанности главного бухгалтера, поручила подчиненным изготовить подложные договоры с родителями, а также списки детей и копии квитанций. Также она подготовила поддельный договор аренды нежилого помещения и расходно-кассовые ордера. В дальнейшем все эти документы замдиректора детсада предоставила департаменту образования Самары для получения субсидий.

- С апреля 2015 года по февраль 2016 года из городского бюджета на возмещение затрат на содержание детей были необоснованно перечислены субсидии на сумму 675 тысяч рублей. Этими средствами женщина распорядилась по собственному усмотрению, - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал замдиректора детсада виновной и назначил ей 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы