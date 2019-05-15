В Самаре замдиректора частного детсада отправили в колонию за махинации с субсидиями

15 Май 15:53 2019-05-15T15:53:57+03:00

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В Самаре вынесли приговор заместителю директора частного детского сада, которая обвинялась в мошенничестве при получении субсидий из бюджета. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

Было установлено, что 40-летняя сотрудница детсада «Жемчужина», которая фактически исполняла обязанности главного бухгалтера, поручила подчиненным изготовить подложные договоры с родителями, а также списки детей и копии квитанций. Также она подготовила поддельный договор аренды нежилого помещения и расходно-кассовые ордера. В дальнейшем все эти документы замдиректора детсада предоставила департаменту образования Самары для получения субсидий.

- С апреля 2015 года по февраль 2016 года из городского бюджета на возмещение затрат на содержание детей были необоснованно перечислены субсидии на сумму 675 тысяч рублей. Этими средствами женщина распорядилась по собственному усмотрению, - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал замдиректора детсада виновной и назначил ей 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU