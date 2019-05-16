«Крылья Советов» анонсировали матч со «Спартаком» в стиле «Санта Барбары»
«Крылья Советов» анонсировали матч 29 тура РПЛ против «Спартака», который пройдет 18 мая на «Самара Арене», в стиле «Санта Барбары». В клубе сделали видеоролик, напоминающий опенинг популярной в 90-х мыльной оперы.
- Олды тут? Эта музыка с нами навечно. Главная серия «Санта Барбары» состоится в субботу на «Самара Арене». Приходи и смотри, - написали в описании к видео в «КС».
Напомним, развлекательная программа на матч «Крылья» - «Спартак» будет в стиле 90-х. Составы озвучит переводчик VHS-фильмов Юрий Живов, местные группы исполнят песни тех лет, а все желающие смогут сыграть турнир на Nintendo.
Матч начнется в 20:00 в субботу, 18 мая, на «Самара Арене».
Крылья Советов - Спартак: Санта-Барбара - 2019.Главное промо к матчу, стилизованному под 90-е годы, Крылья Советов - Спартак .
ИСТОЧНИК KP.RU