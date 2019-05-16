2019-05-16T10:53:50+03:00
Спорт

«Крылья Советов» анонсировали матч со «Спартаком» в стиле «Санта Барбары»

В клубе сделали ролик, похожий на опенинг известного сериала конца 80-х – начала 90-х
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Матч начнется в 20:00 в субботу, 18 мая, на «Самара Арене».Матч начнется в 20:00 в субботу, 18 мая, на «Самара Арене».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» анонсировали матч 29 тура РПЛ против «Спартака», который пройдет 18 мая на «Самара Арене», в стиле «Санта Барбары». В клубе сделали видеоролик, напоминающий опенинг популярной в 90-х мыльной оперы.

- Олды тут? Эта музыка с нами навечно. Главная серия «Санта Барбары» состоится в субботу на «Самара Арене». Приходи и смотри, - написали в описании к видео в «КС».

Напомним, развлекательная программа на матч «Крылья» - «Спартак» будет в стиле 90-х. Составы озвучит переводчик VHS-фильмов Юрий Живов, местные группы исполнят песни тех лет, а все желающие смогут сыграть турнир на Nintendo.

Матч начнется в 20:00 в субботу, 18 мая, на «Самара Арене».

Крылья Советов - Спартак: Санта-Барбара - 2019.Главное промо к матчу, стилизованному под 90-е годы, Крылья Советов - Спартак .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы