Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-16T14:00:32+03:00

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В Ленинском районе Самары прошли публичные слушания по проекту благоустройства территории у ТЦ «МИКО» на улице Чернореченской. В обсуждениях приняли участие 12 человек. Напомним, власти планируют высадить на месте существующего рынка кустарники, цветы и газоны, а также обустроить пешеходные дорожки. Однако не все согласились с этим решением. Некоторые жители выступили за сохранение рынка.

- Я не согласен тем, что торговые павильоны попадают в охранную зону ЛЭП, так как в этом случае придется их сносить и лишить работы сотрудников, - заявил директор ООО «Камелия» Юрий Чечин. Его поддержала и другая жительница района. Она предложила оставить рынок и тщательнее продумать проект благоустройства.

Администрация Ленинского района приняла предложенный эскизный проект благоустройства и пообещала рассмотреть возможность устройства парковки между ТЦ «МИКО» и охранной зоной ЛЭП, расположенной на территории рынка на пересечении улиц Клинической и Чернореченской.

ИСТОЧНИК KP.RU