2019-05-16T14:25:09+03:00
Общество

В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»

Волонтеры вновь займутся восстановлением старых домов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горожан зовут на открытие нового сезона фестиваля / Фото: Аля ШариповаГорожан зовут на открытие нового сезона фестиваля / Фото: Аля Шарипова
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В следующий вторник, 21 мая, в Самаре стартует уже пятый по счету сезон «Том Сойер Феста» - фестиваля восстановления старых домов.

- Этим летом фестиваль пройдет в 40 городах и селах России, а также в одном городе Киргизии. Самара традиционно начнет работы на домах первой, - рассказали организаторы «Том Сойер Феста».

На открытие фестиваля, который пройдет неподалеку от Хоральной синагоги по адресу: улица Садовая, 47, приглашаются все желающие. Гостей мероприятия ждут мастер-класс по созданию скамеек, чай с плюшками и хорошая музыка. Сбор гостей — с 18:30, а открытие фестиваля в 19:00. Как сообщают организаторы «Том Сойер Феста», регулярные работы волонтеры начнут уже с 22 мая.

Напомним, что фестиваль «Том Сойер Фест» стартовал в 2015 году с дома на улице Льва Толстого в Самаре. Теперь он ежегодно проходит в 28 городах России. За это время волонтеры смогли вернуть былую красоту десяткам старинных домов. К примеру, в прошлом году участники фестиваля успели отремонтировать в исторической части Самары три дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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