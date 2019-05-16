Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива

16 Май 15:46 2019-05-16T15:46:00+03:00

За последнее время в регионе были выявлены 23 криминальные врезки в нефтепроводы

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Самарская область вошла в пятерку регионов по воровству топлива и ДТП на дорогах. Она попала в этот рейтинг вместе с Московской, Ленинградской, Челябинской и Рязанской областями по результатам исследования межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог». По мнению экспертов, в высокой аварийности на дорогах 63 региона явно прослеживается след нефтеврезчиков.

- Самарская область на протяжении 10 лет держится в топе теневого топливного рынка, здесь же «раскрывается» и наибольшее число «самоваров» (примитивных установок прямой перегонки нефти) по стране. Регион – в зоне недостаточной безопасности дорог, - отмечают эксперты МОЦ.

Отметим, что некачественное топливо может негативно повлиять на работу двигателя. При обгоне велика вероятность поломки мотора, что в итоге может привести к ДТП. Так, в Самарской области были зарегистрированы 23 криминальные врезки в нефтепроводы и 85 ДТП из-за неисправности транспортных средств. На данный момент регион занимает 18 место из 50 в рейтинге безопасности дорог.

Напомним, что недавно стало известно о крупных хищениях нефти в Самарской области. Подозреваемыми проходят шестеро топ-менеджеров нефтяных компаний. Они украли нефть на сумму более 1 млн рублей, скрыв это добавлением хлорсодержащих соединений.

ИСТОЧНИК KP.RU