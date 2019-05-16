Стало известно, когда самарские льготники смогут расплачиваться одной соцкартой по всей области

16 Май 16:49 2019-05-16T16:49:34+03:00

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В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области назвали сроки «синхронизации» социальных транспортных карт, которая позволит оплачивать ими проезд во всех городах региона. Чиновники уже нашли подрядчика, который обновит оборудование.

- В феврале-марте 2019 года Тольяттинским ПАТП № 3 и Тольяттинским троллейбусным управлением были проведены конкурсы, по результатам которых определен новый оператор процессинговых услуг – ООО «Объединенная транспортная карта». Сейчас он занимается установкой терминалов для пополнения социальных и транспортных карт, - сообщили в минтрансе.

По словам представителей ведомства, карты, которые пассажиры будут пополнять через эти терминалы, будут «читаться» в Самаре, Тольятти, Жигулевске и других городах. Предполагается, что работы завершаться в мае - начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU