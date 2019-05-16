"Тащили на помойку": очевидец рассказал, кто находился за рулем машины, к которой привязали двух собак в Самаре

16 Май 20:48 2019-05-16T20:48:06+03:00

По словам водителя, он просто хотел избавиться от мертвых животных, а не волочил псов по асфальту

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Получила продолжение дикая история, произошедшая недалеко от остановки "кинотеатр Луч" в поселке Зубчаниновка. Напомним, 11 мая там неизвестный на "Форд Сиерра" волочил по двору двух собак, привязанных к багажнику иномарки. Местных жителей этот факт сильно возмутил, они выражали бурное негодование в социальных сетях.

- Сегодня связалась с очевидцем, с девушкой, которая выложила эти фотографии. Говорит, когда остановила машину, за рулем сидел казах и рядом еще один мужчина, который ведет аморальный образ жизни. Сказали, что подобрали мертвых собак и таким образом тащили на помойку, - рассказывает Елена - одна из тех, кто поднял скандальную тему в интернете.

По словам женщины, ее собеседница сделала мужчинам замечание, обратила внимание на то, что кругом дети и они все видят. Она посоветовала уложить животных в мусорные пакеты и отнести их на руках. Те приняли информацию к сведению и отправились дальше. Между тем причину гибели псов выяснить не удалось. Возмущенные пользователи сети обвиняли в ней как раз водителя, но подтверждения эти сведения так и не нашли. Отметим, что жалобы на ситуацию уже успели отправить местным активистам.

ИСТОЧНИК KP.RU