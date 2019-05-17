«Динамо Самара» уступило «Тюмени» во втором матче полуфинала чемпионата России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-17T06:27:37+03:00

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После домашнего поражения в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу против «Динамо Самара» «Тюмень» разгромила волжан во второй игре. Матч проходил также в столице 72 региона и завершился со счетом 8:2. В составе «Динамо» отличились Лялин и Заболонков. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 1:1.

- Сегодня особой жары не было, жара была вчера. Сегодня мы проиграли. И считаю, что проиграли заслуженно, так как уступили сопернику по всем компонентам. Мы не справились со стандартами, особенно в первых голах. Но это заслуга соперника. Когда ты ошибаешься, значит тебя вынудили это сделать. Поздравляю «Тюмень» с заслуженной победой, счет в серии сравнялся. И, видимо, все только начинается, - приводит слова главного тренера самарцев Максима Горбунова пресс-служба «Динамо».

Теперь серия переезжает в Самару. Третья и четвертая игры пройдут 20 и 21 мая в «МТЛ Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU