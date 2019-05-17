Выбрали лучших в молодежной журналистике, кинематографе и новых медиа

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-17T11:02:03+03:00

500 молодых журналистов из 67 городов России показали на что они способны в Чувашии

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МегаФон поддержал XXX Международный фестиваль юношеских СМИ, киностудий и фотоклубов «Волжские встречи», обеспечив быстрым мобильным интернетом площадку проведения и организовав телемост Чебоксары – Техас. Также в партнерстве с оргкомитетом была создана зона консультаций и просмотра МегаФон.ТВ.

Около 500 молодых журналистов из 67 городов России, а также стран ближнего зарубежья съехались в начале мая в Чувашию для участия в фестивале «Волжские встречи». Самарскую область представляли журналисты из Самары, Тольятти и Похвистнево. В числе гостей – начинающие ведущие новостей, корреспонденты, операторы, монтажеры, фотографы и дизайнеры верстки в возрасте от 10 до 20 лет. Ребята посещали мастер-классы, а также боролись за лидерство в направлениях «Пресса», «Фотография», «Телевидение», «Выразительные средства экранного искусства» и «Социальные сети».

Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон»:

- Фестиваль «Волжские встречи» уже тридцать лет формирует крепкую основу для личностного, профессионального и творческого развития участников. Это подтверждают его «выпускники», достигшие успехов в журналистике, бизнесе и искусстве. Для МегаФона большая честь стать частью этого движения, внести вклад в развитие нового поколения профессионалов, которое уже завтра будет лидировать на медиа-рынке и строить будущее нашей страны.

В этом году нам удалось стереть границы фестиваля - открыть российским ребятам доступ для дистанционного обмена опытом с международным профессиональным сообществом. В рамках телемоста участники мероприятия смогли пообщаться с коллегами из Техаса на профессиональные темы и получить языковую практику.

Организаторы фестиваля высоко оценили технологическую поддержку со стороны МегаФона – быстрый мобильный интернет на загородной площадке в лесистой местности, где прежде не было связи, WiFi в зоне отдыха, консультации специалистов по настройке смартфонов и возможность зарядки гаджетов.

МегаФон совместно с оргкомитетом события провел среди участников конкурс, способствующий освоению современных инструментов активного присутствия в новых медиа – популярного сочетания фото, видео и текстов, применения хэштегов и меток. Также гости фестиваля посетили мастер-класс Михаила Русинова, директора МегаФона в Чувашии, об использовании Big Data и интерактивного видеоконтента в медиасфере.

Сергей Половников, руководитель агентства Content Review:

- Поддержка МегаФоном таких мероприятий - это крайне позитивный тренд. МегаФон является крупной технологичной компанией, что крайне важно для сферы медиа, так как коммуникация с такими компаниями помогает и ускоряет развитие современной журналистики, а также позволяет внедрять технологии в производство контента и организацию работы отрасли.

Ольга Лебедева, победительница конкурса, объявленного МегаФоном, в номинации «Успех начинается с тебя!»

- Все, что происходит на «Волжских встречах» - маленькие шаги к моей мечте - большому кино и телевидению!

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ИСТОЧНИК KP.RU