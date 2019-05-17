2019-05-17T11:06:31+03:00
Общество

В Самаре звезды российского футбола раздадут автографы на набережной

Спортсмены приедут на финал Кубка России по футболу
Анастасия ФИЛАТОВА
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На самарской набережной выставят Кубок России по футболуНа самарской набережной выставят Кубок России по футболуФото: Архив "КП"
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В следующую среду, 22 мая, на стадионе «Самара Арена» пройдет финальный матч Олимп Кубка России по футболу «Локомотив» - «Урал». До этого события у жителей и гостей города будет шанс увидеть главный трофей турнира на набережной реки Волги.

- Футбольный праздник пройдет в воскресенье, 19 мая, в 15:30 на набережной в районе Полевого спуска. Все желающие смогут не только увидеть Кубок России, но и сфотографироваться с ним, - сообщили в администрации Самары.

Все гости мероприятия смогут получить автограф у звезд российского футбола. Автограф-сессия пройдет с 16:00 до 17:00. Также для горожан подготовлены «веселые старты», детский лабиринт, надувные аттракционы, турнир по настольному и панна-футболу.

Кроме того, на набережной будет работать площадка «Академия художеств», где пройдет конкурс детских рисунков. Победители получат право вывести на поле «Самара Арены» футболистов «Локомотива» и «Урала». Также в рамках праздника на сцене выступят молодежные коллективы, пройдут конкурсы и интерактивные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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