В Самарской области лучшему учителю года подарили Lada Granta

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-17T13:50:20+03:00

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В Самарской области подвели итоги конкурса «Учитель года 2019», в котором приняли участие сотни преподавателей региона.

- Абсолютным победителем конкурса стала учительница русского языка и литературы Самарского центра для одаренных детей Ольга Трошинская! Ей вручили нагрудный знак «Учитель года Самарской области» и ключи от нового автомобиля Lada Granta, - сообщили в департаменте информационной политике администрации губернатора Самарской области.

Напомним, что в финал конкурса, помимо Ольги Трошинской, вышли учителя русского языка и литературы Юлия Гринева и Мария Карина, преподаватель истории и обществознания Юрий Котрухов, а также учительница математики Елена Оздоева. Судьи решили, что титул «Учитель года» в этом году должен достаться Ольге Трошинской.

ИСТОЧНИК KP.RU