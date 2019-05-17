Экологичные пешеходные дорожки и площадки, как планеты: Ботанический сад в Самаре обещают открыть в ближайшее время

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-17T15:07:31+03:00

Реконструкция, которая идет с 2017 года, подходит к концу

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В Самаре заканчивают масштабное благоустройство Ботанического сада. Там планировали максимально снизить негативное воздействие на растение и сделать знакомство с фауной для горожан более комфортным, сообщает пресс-служба Самарского университета, которому принадлежит Ботанический сад. Работы начались в августе 2017 года.

- За это время в Ботаническом саду появились новые экологичные пешеходные дорожки, засыпанные гравием, которые рекомендуется использовать на особо охраняемых природных территориях. Это позволяет, с одной стороны, минимизировать негативное воздействие человека на живые экспонаты Ботанического сада, с другой стороны - дать возможность лучше ознакомиться с ними. Также обустроены площадки, символизирующие планеты солнечной системы, для приема посетителей. Их оформление будет выполнено в «космической» тематике, - говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие отреставрировали чугунный забор по периметру сада (обновили старые секции и восстановили недостающие элементы), обустроили дополнительную входную группу в сад, которая теперь находится на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля, отремонтировали инженерные конструкции, асфальт и дорожную насыпь вдоль пруда. В оранжерее сада обветшалые деревянные конструкции заменили металлическими, полностью реконструировали системы отопления и вентиляции оранжереи, дополнительно утеплили крышу.

В университете обещают открыть Ботанический сад в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU