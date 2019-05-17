В Самаре 22 мая частично перекроют Московское шоссе
Проезд ограничат из-за проведения финала Кубка России по футболу
Проезд закроют на участке от Волжского шоссе до улицы ДальнейФото: Архив "КП"
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В следующую среду, 22 мая, в Самаре закроют проезд по дублеру Московского шоссе. Речь идет об участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.
- Ограничения связаны с проведением на стадионе «Самара Арена» финального матча Олимп Кубок России по футболу. Движение будет перекрыто с 15:00 до 23:00, - сообщили в правительстве Самарской области.
Отметим, что на этом же участке дублера Московского шоссе с 6:00 до 24:00 будет запрещена остановка транспорта. В ближайшее время там установят соответствующие дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU