В Самаре 22 мая частично перекроют Московское шоссе

СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-17T15:27:27+03:00

Проезд закроют на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней Фото: Архив "КП"

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В следующую среду, 22 мая, в Самаре закроют проезд по дублеру Московского шоссе. Речь идет об участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.

- Ограничения связаны с проведением на стадионе «Самара Арена» финального матча Олимп Кубок России по футболу. Движение будет перекрыто с 15:00 до 23:00, - сообщили в правительстве Самарской области.

Отметим, что на этом же участке дублера Московского шоссе с 6:00 до 24:00 будет запрещена остановка транспорта. В ближайшее время там установят соответствующие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU