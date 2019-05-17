Корреспондент «КП-Самара» Елена Сборнова стала лауреатом всероссийского конкурса «Правда и справедливость»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-17T16:29:25+03:00

Жюри оценило текст о том, что в Самаре из-за конфликта строителей могут появиться 140 обманутых дольщиков

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Корреспондент «Комсомольской правды – Самара» Елена Сборнова стала лауреатом всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», организатором которого является «Общероссийский народный фронт». Жюри высоко оценило текст про ситуацию вокруг новостройки на улице Аэродромной. Там из-за конфликта строителей обманутыми дольщиками могли стать 140 самарцев.

Всего в конкурсе принимали участие около 2 500 журналистов. Самарскую область представляли 69 человек. Из них отметили только 7.

Отметим, что ранее лауреатами престижного конкурса «Правда и справедливость» становились и другие действующие корреспонденты «КП-Самара» Михаил Горюнов и Мария Шестерикова, а также нынешний редактор самарского филиала «Комсомольской правды» Айна Утибаева.

ИСТОЧНИК KP.RU