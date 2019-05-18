Открытие джазового фестиваля «Движение» в Струковском саду все-таки состоится
18 мая в Самаре в Струковском саду будет звучать джаз. Открытие международного джазового фестиваля «Движение» все-таки состоится. Напомним, мероприятие могло не состоятся из-за «несогласованности с полицией». Однако поздно вечером в пятницу организаторы сообщили, что вопрос удалось решить. И самарцы, а также гости города, смогут насладиться выступлениями самарских и зарубежных музыкантов.
- К нашей радости, вопрос удалось решить и фестивалю быть! Спасибо за поддержку всем неравнодушным! Открытие фестиваля состоится! – Заявили организаторы.
В программе открытия:
"Джаз - дети" - 12.00 - 12.30
JazzTime - 12.40 - 13.10
Marvisla Trio - 13.20 -13.50
Гоголь-квартет - 14.00 - 14.40
JazzySways - 14.50 - 15.30
Marthe (Франция) - 15.40 - 16.30
Steven Mitchell (USA) - 16.40 - 17.40
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Миллион цветов, зеленый глобус и голубые ели: как этой весной благоустраивают Самару без вреда для аллергиков
Самаре не дают превратиться в бетонную коробку, ведь расцветают и зеленеют даже новые районы. Журналисты КП-Самара посмотрели, как преобразилась весной «Новая Самара» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU