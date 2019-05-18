В Самаре рядом с ТЦ Космопорт сгорел автосервис

СЕГОДНЯ 22:19 2019-05-18T22:19:01+03:00

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В субботу, 18 мая пожарным снова пришлось выезжать на улицу Дыбенко. На этот раз там горела станция обслуживания автомобилей.

- Сообщение о возгорании гаража по адресу ул. Дыбенко, д.81а поступило на пульт дежурного в 20:27. Через полчаса удалось устранить угрозу распространения огня на соседние строения, пожар был локализован. На месте ЧП работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, площадь пожара составила 60 кв.м. Пострадавших нет. Причины ЧП предстоит выяснить специалистам.

Напомним, накануне на улице Дыбенко горел балкон жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU