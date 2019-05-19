2019-05-19T08:27:14+03:00
Происшествия

«Таблички с запретом рыбалки в зоне ЛЭП есть»: чиновники осмотрели озеро в Дубовом Умете, где ударило током 12-летнего мальчика

Ребенок получил ожоги 97% тела, медики ввели его в искусственную кому
Анастасия ФИЛАТОВА
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На берегу озера есть предупреждающая табличка, но выглядит она довольно неприметноНа берегу озера есть предупреждающая табличка, но выглядит она довольно неприметноФото: Twitter.com
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В Самарской области чиновники проверили место, где 12-летний мальчик Ринат Г. получил сильнейшие ожоги. Напомним, все произошло на днях, когда ребенок вместе с отцом отправились на рыбалку на одно из озер около села Дубовый Умет. Он зацепился удочкой за высоковольтный провод и получил ожоги 97% тела.

- 17 мая специалисты администрации Волжского района и сельского поселения Дубовый Умет провели осмотр водоема. Вдоль береговой линии есть аншлаги о запрете рыбалки в зоне электролинии. Своего рода особое предупреждение - крест, - рассказал глава села Владимир Парамзин.

Представители администрации Волжского района, в свою очередь, отметили, что они обратились в региональный филиал ПАО «МРСК Волги» с просьбой установить предупреждающие об опасности знаки и ограничивающие доступ в зону высоковольтных линий.

Отметим, что сейчас Ринат находится в больнице имени Пирогова, медики оказывают ему всю необходимую помощь. По словам родителей мальчика, врачи ввели его в искусственную кому и подключили к ИВЛ - это необходимо для сохранения резервов организма для дальнейшего лечения.

- Доктора постоянно контролируют состояние Рината. Они делают все возможное и невозможное для сохранения его жизни. Низкий поклон и наша благодарность всем тем, кто отозвался на призыв о помощи и сдал кровь, - рассказали родители мальчика.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на данный момент ребенка нельзя куда-либо перевозить. В понедельник, 20 мая, они проведут телемедицинскую консультацию с главным детским комбустиологом России.

В Самарской области чиновники проверили озеро, где 12-летний мальчик получил сильнейший удар током .17.05.2019 Специалисты Администрации Волжского р-на и сельского поселения Дубовый Умёт провели осмотр водоема. Вдоль береговой линии есть аншлаги о запрете рыбалки в зоне электролинии. Своего рода особое предупреждение - Крест. Уважаемые граждане! Будьте внимательней! https://t.co/tmCFdLQTBm

ИСТОЧНИК KP.RU

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