2019-05-19T17:14:09+03:00
Происшествия

В Сызрани женщину будут судить за кражу 27 тысяч рублей у посетительницы магазина

Воровка стащила деньги из сумки, пока покупательница разговаривала по телефону
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшее время злоумышленница окажется на скамье подсудимыхВ ближайшее время злоумышленница окажется на скамье подсудимыхФото: Архив "КП"
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В Сызрани в ближайшее время предстанет перед судом 42-летняя местная жительница. Ее обвиняют в краже крупной суммы денег у посетительницы магазина.

- Потерпевшая рассказала, что обнаружила пропажу 27 тысяч рублей, которые находились в кармашке ее сумки, когда пришло время расплачиваться за товар на кассе. В какой именно момент пропали деньги, она не заметила. Женщина отвлеклась на телефонный звонок и не уследила за своей сумкой, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В дальнейшем стражам порядка удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказалась местная жительница, которая ранее была судима за кражи и хранение наркотиков. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Кража". К настоящему времени правоохранители завершили расследование дела и передали его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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