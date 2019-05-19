В Сызрани женщину будут судить за кражу 27 тысяч рублей у посетительницы магазина

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-19T17:14:09+03:00

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В Сызрани в ближайшее время предстанет перед судом 42-летняя местная жительница. Ее обвиняют в краже крупной суммы денег у посетительницы магазина.

- Потерпевшая рассказала, что обнаружила пропажу 27 тысяч рублей, которые находились в кармашке ее сумки, когда пришло время расплачиваться за товар на кассе. В какой именно момент пропали деньги, она не заметила. Женщина отвлеклась на телефонный звонок и не уследила за своей сумкой, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В дальнейшем стражам порядка удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказалась местная жительница, которая ранее была судима за кражи и хранение наркотиков. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Кража". К настоящему времени правоохранители завершили расследование дела и передали его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU