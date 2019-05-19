Победителями стали все: в Самаре сотни горожан пробежали полумарафон "Забег"

СЕГОДНЯ 20:53 2019-05-19T20:55:57+03:00

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В воскресенье, 19 мая, в Самаре прошел третий всероссийский полумарафон "Забег", на который было зарегистрировано около 2 тысяч участников. В этом году спортивное мероприятие прошло возле стадиона "Самара Арена". Участникам полумарафона предлагалось пробежать дистанции на 5, 10 и 21,1 км, а юным спортсменам и их родителям - 2 км.

- 10 км дались на удивление легко, даже несмотря на сильный встречный ветер. Финиш показался раньше, чем рассчитывал, в итоге не успел выложиться на 100%. Следующая моя цель - 21,1 км, - поделился в соцсетях один из участников "Забега" Станислав Лапин.

Героями и победителями дня стали абсолютно все участники, но были среди них и настоящие чемпионы. Так, по данным организаторов мероприятия, лучшее время на дистанции 21,1 км среди мужчин сегодня показал Максим Коротков - 1:21:52. Второе место с результатом 1:22:52 занял Вячеслав Усов, а третье досталось Александру Емелину, который пробежал дистанцию за 1:27:04.

Фото: Управляющий микрорайоном Кировского района Виктория ЛобановаФото: Twitter.com

Среди женщин лучшее время в забеге на 21,1 км показала Надежда Шапошникова. Она преодолела дистанцию за 1:32:38. Примерно на две минуты от нее отстала Анастасия Сторожева - 1:34:08. Третье место с результатом 1:48:11 заняла Надежда Малова.

Дистанцию на 10 км среди мужчин быстрее всех преодолел Дмитрий Бабкин. Его результат - 36:44. Буквально на 9 секунд от него отстал Виталий Терехин. Третьим дистанцию пробежал Алексей Пшеничников. Его время - 38:44.

В женском забеге на 10 км победила Елена Пиунова. Она пробежала дистанцию за 46:14. Буквально в спину ей дышала Татьяна Беспалова. Она пришла второй - 46:48. Завершила тройку лидеров Наталья Галюжина. Ей понадобилась 47:40 на то, чтобы преодолеть 10 км. Отметим, что все участники "Забега" получили почетные медали, а победители - еще и памятные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU