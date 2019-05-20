2019-05-20T15:23:39+03:00
Общество

Вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов покинул свой пост

В региональном правительстве уже нашли чиновнику временную замену
Анастасия ФИЛАТОВА
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Александр Нефедов работал на посту председателя правительства с 2012 годаАлександр Нефедов работал на посту председателя правительства с 2012 года
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В правительстве Самарской области произошли кадровые перестановки. Первый вице-губернатор — председатель регионального кабмина Александр Нефедов покинул свой пост.

- Пока исполнять обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области будет Виктор Кудряшов, - говорится в информации, размещенной на сайте регионального кабмина.

Отметим, что Александра Нефедова уже не раз «провожали» в отставку. Последняя информация об этом появлялась в СМИ осенью прошлого года, однако чиновник все-таки остался на своем посту. Теперь же сомнений, что Александр Нефедов ушел с занимаемой должности, нет. Как уточнили в пресс-службе правительства Самарской области, он продолжит работать в качестве советника губернатора Дмитрия Азарова.

Справка КП

Александр Нефедов в 1991 году был избран председателем городского Совета народных депутатов и председателем горисполкома. В том же году Указом Президента назначен главой администрации Самары и трижды становился главой Новокуйбышевска, а также трижды избирался депутатом Самарской губернской думы.

В 2007 году был назначен на должность вице-губернатора - первого заместителя председателя Правительства Самарской области, в июне 2012 года - на должность вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области. 25 сентября 2014 года по предложению губернатора Самарской области депутаты Самарской Губернской Думы согласовали кандидатуру Нефёдова на должность первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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