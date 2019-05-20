Возле стадиона «Самара Арена» будут три дня перекрывать дороги

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-20T15:34:08+03:00

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В Кировском районе Самары на этой неделе состоятся соревнования по велосипедному спорту. Они пройдут в районе стадиона «Самара Арена».

- Из-за соревнований на трех дорогах возле спортобъекта будут введены ограничения на движение транспорта. Проезд будет перекрываться с 8:00 до 16:00 22, 23 и 24 мая, - сообщили в администрации Самары.

Запрет на движение транспорта будет действовать на улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на дорогу, ведущую к улице Малый Сорокин хутор; по Проезду № 2 и на улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке в 500 метров. Также не этих улицах с 00:00 до 16:00 22, 23 и 24 мая будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.

Временная схема ограничения движения транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU