Зэк из Самары обманул жителя Смоленска на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-05-20T17:29:34+03:00

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Житель Смоленской области стал жертвой телефонного мошенника, который проворачивал свои темные делишки, находясь в местах лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

По данным правоохранителей, смолянин получил звонок на личный мобильник. Некий мужчина представился ему родственником и попросил деньги, чтобы выбраться из беды. Сумма – 50 тысяч рублей. Сердобольный потерпевший перечислил на названный номер эту сумму. Но очень быстро понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию.

Оперативники выяснили, что звонок был совершен с территории Самарской области. Уже в нашем регионе правоохранители нашли и звонившего – им оказался 32-летний самарец, отбывающий наказание в колонии.

Телефон у него был изъят, а также были установлены имена подельников, которые обналичивали деньги. Зэка этапировали в Смоленск и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU