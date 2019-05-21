2019-05-21T11:35:59+03:00
Общество

ССК модернизирует электрические сети Центральной городской больницы в Сызрани

А также отремонтируют воздушные линии в районе Тимирязевского парка, Промышленного рынка, по ул. Берлинского.
Поделиться:
Фото: ССКФото: ССК
Изменить размер текста:

АО «Самарская сетевая компания» проводит активную работу по повышению надежности энергоснабжения Сызрани, в результате которой в 2018 году по сравнению с 2017-м на 37% сократилось время аварийных отключений электроснабжения.

В 2019 году эта работа будет продолжена. В текущем году будут отремонтированы воздушные линии в районе Тимирязевского парка, Промышленного рынка, по ул. Берлинского. Энергетики ССК обновят электросетевую инфраструктуру, питающую четыре корпуса Центральной городской больницы, психиатрическую и туберкулезную больницы, Центр реабилитации, ДК «Строитель», ДК «Авангард», школы, детские сады, поликлиники, котельные, многоквартирные и частные жилые дома.

- В рамках ремонтной программы на 2019 год мы планируем провести капитальный ремонт 35 км воздушных линий 0,4 кВ с заменой ветхих деревянных опор на железобетонные и голого провода - на СИП (самонесущий изолированный провод). Модернизированные линии мы оснащаем автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии, которая позволяет передавать данные приборов учета дистанционно, освобождая от этой обязанности потребителей, - рассказал начальник Западных электрических сетей АО «ССК» Владимир Михулин.

Кроме того, ССК обновит около 5 км высоковольтных кабельных линий 6/10 кВ, а также демонтирует 5 изношенных, устаревших подстанций, на месте которых установит новые, современные.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре Mitsubishi врезался в дерево после ДТП на трамвайных путях: пострадали два человека
Капитальный ремонт проспекта Кирова в Самаре стартует в конце мая
Самарский РКЦ «Прогресс» изготовит для Роскосмоса 8 ракет-носителей «Союз-2.1а»
В Сызрани пенсионер зарезал жену и покончил с собой
В Новокуйбышевске «десятка» впечаталась в столб после столкновения с Kia
В Сызрани на площади 150 кв.м горел склад с краской и утеплителями
В Самаре приступили к ремонту дороги на улице Победы
В Самаре поймали вредителя, сливавшего мазут в Волгу у НФС-1
В СамГУПС открылся региональный этап форума «Педагоги России»
В Самаре проведут повторные торги по поиску перевозчика на маршрут № 210
В Тольятти ищут водителя, который сбил пешехода и уехал
В Самарской области 29 июня отметят 10-ый юбилейный всероссийский сельский Сабантуй
МТС сделали доступным для самарцев конвергентное решение со Спутниковым ТВ
Тольяттинский АВТОВАЗ отзывает около 33 тысяч автомобилей Lada Largus
Матч «Крыльев» со «Спартаком» на «Самара Арене» стал самым посещаемым в 29 туре РПЛ
Скоростную железнодорожную линию между Самарой и Тольятти начнут строить в 2020 году
Самарец получил условный срок за хранение целого арсенала оружия
«Динамо Самара» уступило «Тюмени» в третьем матче полуфинала ЧР по мини-футболу
Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в Самарской области завершилась велопробегом и акцией по экспресс-тестированию на набережной
Мэрия Самары потратит 28,5 млн рублей на содержание 8 пляжей
Жительница Самарской области попалась на мошенничестве при получении почти 2 млн рублей соцвыплат
"Начало музыкального пути": в Самаре открылось "Детское караоке"