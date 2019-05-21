ССК модернизирует электрические сети Центральной городской больницы в Сызрани

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-21T11:35:59+03:00

А также отремонтируют воздушные линии в районе Тимирязевского парка, Промышленного рынка, по ул. Берлинского.

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АО «Самарская сетевая компания» проводит активную работу по повышению надежности энергоснабжения Сызрани, в результате которой в 2018 году по сравнению с 2017-м на 37% сократилось время аварийных отключений электроснабжения.

В 2019 году эта работа будет продолжена. В текущем году будут отремонтированы воздушные линии в районе Тимирязевского парка, Промышленного рынка, по ул. Берлинского. Энергетики ССК обновят электросетевую инфраструктуру, питающую четыре корпуса Центральной городской больницы, психиатрическую и туберкулезную больницы, Центр реабилитации, ДК «Строитель», ДК «Авангард», школы, детские сады, поликлиники, котельные, многоквартирные и частные жилые дома.

- В рамках ремонтной программы на 2019 год мы планируем провести капитальный ремонт 35 км воздушных линий 0,4 кВ с заменой ветхих деревянных опор на железобетонные и голого провода - на СИП (самонесущий изолированный провод). Модернизированные линии мы оснащаем автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии, которая позволяет передавать данные приборов учета дистанционно, освобождая от этой обязанности потребителей, - рассказал начальник Западных электрических сетей АО «ССК» Владимир Михулин.

Кроме того, ССК обновит около 5 км высоковольтных кабельных линий 6/10 кВ, а также демонтирует 5 изношенных, устаревших подстанций, на месте которых установит новые, современные.

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ИСТОЧНИК KP.RU