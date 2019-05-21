Под Тольятти «десятка» опрокинулась в кювет: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-21T14:39:44+03:00

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В понедельник, 20 мая, примерно в 3:30 на 5 км трассы «Сосновый Солонец — Севрюкаево» в Ставропольском районе произошло «одиночное» ДТП. Там опрокинулся в кювет автомобиль ВАЗ-21102.

- За рулем отечественной легковушки находился 24-летний молодой человек. Он ехал в сторону села Севрюкаево. В пути следования водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали три человека: водитель «десятки», 18-летняя пассажирка и 23-летний пассажир. Всех их госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU